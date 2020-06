Torna a funzionare a Poggibonsi l’Emporio della Solidarietà

Percorsi segnalati, una porta d’ingresso e una d’uscita, prodotti per igienizzare le mani, entrate contingentate e limitate nei tempi di permanenza all’interno del minimarket. Torna a funzionare a pieno regime l’Emporio della Solidarietà che riapre con una nuova organizzazione degli spazi nel rispetto nelle norme anticontagio.

“Il servizio non si è mai fermato e ha funzionato con modalità diverse e in particolare con la consegna di pacchi alimentari già confezionati e buoni spesa – dice Giovanni Lisi, presidente della onlus che gestisce l’Emporio e a nome di tutte le associazioni che la compongono – Siamo pronti per ripartire a pieno regime con gli ambienti igienizzati da Mondo Spurghi che ha donato l’intervento e che ringraziamo per la generosità”. L'Emporio della Solidarietà è il minimarket posto in via Montenero e nato per assistere, attraverso la distribuzione gratuita di derrate alimentari, le famiglie fragili sia dal punto di vista sociale che economico. All’Emporio partecipano le associazioni del volontariato sia con apporti diretti, sia attraverso l'opera di volontari delle associazioni che sono tra i soci fondatori. Attraverso l'Emporio vengono assistiti circa 160 nuclei familiari per un totale di circa 600 persone.

“Un’attività preziosa che non si è mai interrotta – dice l’assessore alle Politiche Sociali Enrica Borgianni – Adesso per le famiglie sarà possibile tornare al market e servirsi da soli con tutta una serie di accorgimenti e di norme da rispettare. Un grazie a Giovanni e a tutti volontari che fanno vivere questo luogo dove la solidarietà è reale e si tocca con mano. Grazie ai tanti che ci aiutano con contributi e donazioni”. L'attività dell’Emporio è sostenuta dal Comune attraverso un contributo annuale, conta sul supporto e sulla consulenza della FTSA, sul Banco Alimentare, sugli aiuti provenienti da donazioni private e anche dalle raccolte alimentari che in questi mesi non si sono potute realizzare. Fondamentali ancora di più sono dunque le donazioni dei cittadini di Poggibonsi, delle aziende, delle associazioni. “Un giorno – racconta Giovanni – ho aperto e ho trovato un pacco di pasta lasciato dentro una maglia della saracinesca. Sono gesti belli, che raccontano la voglia di dare una mano, ognuno per come può. Gesti che dimostrano il cuore grande di tante persone, singole o associate, che ci aiutano a sostenere i nostri concittadini più fragili. Grazie a tutti”.

L’Emporio dunque riapre come prima, due giorni a settimana, il martedì e il giovedì. In via eccezionale, questa settimana, visto che il martedì 2 giugno è la Festa della Repubblica, l’Emporio riapre di mercoledì 3 giugno con successiva apertura il giovedì 4 giugno.

