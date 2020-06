Tunnel anti-Covid, M5S Empoli: "La spesa di 67mila euro era così necessaria?"

Apprendiamo della brillante idea della giunta Barnini di installare sei varchi Covid Free per la modica cifra di €67.000. Ci sono alcune riflessioni che, a caldo, ci sentiamo di esprimere.

Intanto partiamo dalle difficoltà economiche in cui versa il nostro comune.

Dall'ultimo consiglio comunale del 28 maggio è emerso che il comune è in difficoltà anche perché rinuncerà ad alcune entrate, tipo la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, ovviamente per andare incontro ai commercianti. Siamo consapevoli che i commercianti devono risollevarsi, come tutti gli altri, e siamo quindi contenti di questa misura.

In gravi difficoltà, però, non ci sono solo i commercianti ma, per esempio, anche alcune famiglie che non hanno neppure ricevuto i buoni spesa. Ci chiediamo quindi se questa spesa di €67.000 sia così necessaria per la nostra città.

Inoltre, sappiamo che tra l'altro è compito dei comuni cercare spazi e soluzioni per poter riprendere in maniera più regolare possibile le attività scolastiche. Viste l'emergenza e le necessità della pubblica istruzione forse questi soldi sarebbe stato più giusto spenderli per sistemare locali che potrebbero essere allestiti, provvisoriamente, ad aule scolastiche?

Poi ci chiediamo perché questa idea non sia stata proposta e discussa in consiglio comunale, visto che ci siamo riuniti pochi giorni fa e non pensiamo che il sindaco abbia avuto un'illuminazione durante il fine settimana. Ancora una volta la democrazia viene scavalcata a piè pari.

Un'ultima, ma importantissima considerazione, forse la più importante, è per la pericolosità che a nostro avviso questo messaggio può avere. Dire che questi sono varchi Covid Free non solo è ingannevole ma è anche pericoloso perché può portare la popolazione a pensare che basti passare sotto al disinfettante per immunizzare le persone o, ancora peggio, per sconfiggere il virus. Non è così, bisogna dirlo. Dobbiamo ancora mantenere le distanze sociali ed adoperare tutte le precauzioni del caso; non basta passare sotto al disinfettante al varco! Che varchi sono, l'armadio che ci fa arrivare a Narnia? Un portale magico verso un'altra dimensione dove il Covid non esiste? In questa fase due, così delicata, dagli equilibri estremamente fragili, ci sembra un messaggio superficiale, pericoloso e ingeneroso nei confronti dell'intelligenza dei cittadini di Empoli.

Se è questo il massimo che sa fare questa giunta per combattere il virus c'è seriamente da preoccuparsi.

M5S Empoli