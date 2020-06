Valdarno Volley entra nel consorzio Volley Art

A poco più di un mese dall’annuncio dell’ingresso nel consorzio della prima realtà extra-territorio - il Pantera Volley Lucca del presidente Papini -, il Volley Art Toscana comunica con grande entusiasmo l’ingresso di una realtà storica del territorio fiorentino: il Valdarno Volley del patron e imprenditore Giuseppe Caprella.

Il Valdarno Volley è una società che per tanti anni ha disputato il campionato di B1 Nazionale e Serie D Regionale, distinguendosi anche per i molteplici risultati ottenuti con il settore giovanile (più volte Campioni Provinciali e Regionali con le formazioni Under 12, Under 13, Under 14 e Under 18, oltre all’aver conquistato la Coppa Firenze-Prato e, con l’Under 16 sempre presente nella Final Four sia nella stagione 2018-2019 che 2019-2020).

Le società del Il Bisonte Firenze, US Sales ASD, ASD Olimpia PO.LI.RI Volley, ASD Firenze Volley, G.S. Rinascita Volley Firenze ASD, Chianti Volley, ASD Pallavolo Galluzzo, Pallavolo Rignano, Polisportiva Remo Masi, Mugello Volley e la neo entrata Volley Pantera Lucca, sono liete di accogliere nella famiglia VAT un’altra realtà del territorio fiorentino: l’intento di tutelare le capacità ed i talenti fiorentini e toscani, fornendo loro un percorso di crescita tecnico ed umano all’interno delle proprie strutture e della propria regione unendo energie logistiche ed umane, può essere davvero la chiave di volta, e certamente è il motivo per cui nel 2016 è nato il VOLLEY ART TOSCANA.

Fonte: Ufficio stampa