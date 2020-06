Vertenza Roberto Cavalli, presidio dei lavoratori a Firenze

Vertenza Roberto Cavalli (Sesto Fiorentino): domani mercoledì 3 giugno ci sarà un presidio dei lavoratori (insieme a Femca Cisl e Filctem Cgil) a Firenze in piazza Bambine e Bambini di Beslan, dalle 14 alle 19, in occasione dell’incontro tra sindacati e azienda nella sede di Confindustria Firenze in via Valfonda (incontro previsto per le 14:30). Nel presidio i lavoratori ribadiranno il “no” alla chiusura della sede fiorentina, col conseguente spostamento di 170 dipendenti a Milano che equivarrebbe a un licenziamento mascherato. I sindacati chiedono che nell’incontro l’azienda presenti il Piano industriale.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa