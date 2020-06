Violenze su compagna e figlia, scatta il divieto di avvicinamento

Mesi di soprusi, minacce e violenza, la vita di una madre e di una figlia sull’orlo del baratro. Vittime di un marito feroce, di un padre aggressivo: a Anghiari si sono verificati ripetuti episodi di vessazione, calci, pugni e insulti, anche minacce di morte rivolte a entrambe. Dopo un anno le donne hanno denunciato l'accaduto e i carabinieri sono entrati in azione. Nei confronti dell'uomo è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna convivente e dalla figlia minore. Gli è stato inoltre intimato di non contattare in alcun modo le vittime.