All'Antico Vinaio, 'Tommy' si trasferisce a Milano: il suo commosso "arrivederci" a Firenze

Un "arrivederci" alla sua Firenze. Tommaso Mazzanti, proprietario del famosissimo All'Antico Vinaio, ha iniziato da poco la sua ultima avventura imprenditoriale a Milano, ma nella città lombarda insieme al suo nuovo locale si apre anche un nuovo capitolo della sua vita: Mazzanti ha infatti deciso di trasferirsi a vivere con la famiglia nel capoluogo lombardo. Ovviamente resteranno aperti i suoi locali fiorentini che continueranno l'attività come sempre.



Una scelta che non poteva che essere sofferta per un fiorentino doc come Mazzanti: "Mi mancherai da morire ...ma ti porterò per sempre con me. Mi hai visto nascere, crescere, fare i bischero con gli amici, mi hai visto dire sì a mia moglie con la cornice del giardino delle rose con davanti il tuo magnifico sfondo che sembrava un dipinto, mi hai visto diventare babbo e mi hai visto crescere piano piano come imprenditore. Nel mio piccolo ti ho portato al mio fianco a New York e a Hollywood cercando sempre di fare del mio meglio per me, per la mia famiglia, per i miei ragazzi e anche per te. Ora Firenze mia...ti porto a Milano. "Mi mancherai tantissimo ma sappi che farò il massimo per renderti orgoglioso di me ", così si legge sui profili social.

"Sono triste mentre ti scrivo questa parole - conclude- ma sono sicuro che farò del mio meglio per portare sempre in alto il tuo nome . Grazie di cuore Firenze e Grazie di cuore a tutti i fiorentini che mi hanno veramente fatto sentire una persona importante . Grazie veramente ad ognuno di voi, perché quel ragazzo di 16 anni, che era entrato per la prima volta in via de Neri a lavorare con i genitori, domani a 31 anni parte per un Nuova avventura. GRAZIE FIRENZE CI VEDIAMO PRESTO"

Mazzanti fa i bagagli, ma continua a portare in giro per l'Italia e per il mondo la sua "schiaccia" diventata ormai una vera e propria cartolina culinaria di Firenze. Ovunque decida di vivere, è ormai una sorta di ambasciatore fiorentino, che porta sempre in dono una schiacciata: "bada come la fuma"!