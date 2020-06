Artes 4.0 e Digital Innovation Hub Sicilia, ufficiale la collaborazione

Il Centro di Competenza ad alta specializzazione sulla robotica avanzata e intelligenza artificiale Artes 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0) e il Digital Innovation Hub di Confindustria Sicilia formalizzano la collaborazione per spingere le imprese di questa regione verso nuove dimensioni innovative e di sviluppo attraverso l’utilizzo delle tecnologie 4.0.

L’accordo definisce le attività e le sinergie a livello regionale tra il Centro di Competenza ad alta specializzazione Artes 4.0 e il Digital Innovation Hub Sicilia di Confindustria, inserendosi in un accordo quadro nazionale sulla collaborazione tra Confindustria, Digital Innovation Hub e Centri di Competenza italiani ad alta specializzazione, firmato a marzo 2020 e definito in maniera specifica per la realtà siciliana.

Artes 4.0, che tra le caratteristiche mette in evidenza la sinergia con i Digital Innovation Hub, è un’associazione a copertura nazionale e proiezione internazionale che federa partner universitari ad alta intensità di afferenza a dipartimenti di eccellenza finanziati dal Mur (Ministero dell’Università e della Ricerca), enti di ricerca, istituti di formazione a elevata qualificazione, fondazioni e un partenariato di 95 tra grandi, piccole, medie e micro aziende in grado di fornire soluzioni innovative, rapide e al giusto rapporto qualità/prezzo alle imprese clienti. Caratteristiche, queste, che mette a disposizione delle Regioni, e in particolare della Regione Sicilia dove, sin dalla costituzione, Artes 4.0 ha stretto un forte legame. Artes 4.0 è infatti l’unico Centro di Competenza riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico che opera sul territorio siciliano, grazie alla presenza di un’unità operativa (Macronodo) presso il socio Cnr (nelle sedi di Palermo e di Catania) e avvalendosi della collaborazione di partner siciliani, come STMicroelectronics, Xenia Progetti, Consorzio Arca.

Proprio da Palermo a novembre 2019 Artes 4.0 ha lanciato il primo bando nazionale per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale basati su tecnologie 4.0, stipulando anche un accordo di programma con la Regione Siciliana per orientamento, educazione e formazione, innovazione e internazionalizzazione nell’ambito di “Industria 4.0”. L’accordo, firmato dal Presidente di Artes 4.0, Massimo Bergamasco (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), e dagli Assessori regionali siciliani Roberto Lagalla (Istruzione e formazione professionale) e Girolamo Turano (Attività produttive), vuole supportare le imprese siciliane nei progetti di trasferimento tecnologico in ambito “Industria 4.0” e costituisce la piattaforma per valorizzare il rapporto tra formazione, ricerca e innovazione utilizzando risorse e competenze per attività di interesse comune.

L’accordo con il Digital Innovation Hub siciliano porta adesso un ulteriore tassello al panorama dei contributi che arricchiscono l’offerta per le aziende siciliane che devono crescere e avvalersi di opportunità concrete per dare solidità al loro sviluppo. I Digital Innovation Hub, soggetti giuridici autonomi inquadrati in Confindustria, hanno anch’essi una dimensione regionale con “antenne territoriali” attive presso le associazioni territoriali che consentono di raggiungere capillarmente le imprese. In particolare, il Digital Innovation Hub rappresenta per le aziende del territorio della Regione Siciliana la “porta di accesso” all’ecosistema dell’innovazione e ha il ruolo delicato e importante dell’Orientamento, nello stimolare la domanda di innovazione delle imprese e rafforzare il livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto alle opportunità di Industria 4.0.

“Con questo accordo il Digital Innovation Hub Sicilia – afferma Francesco Caizzone che ne è Presidente e che riveste un ruolo nell’alta dirigenza in STMicroelectronics di Catania - crea la giusta intersezione tra le sue attività e quelle del Centro di Competenza Artes 4.0 in Sicilia, dove insieme ci impegniamo a supportare le imprese siciliane nel processo di coinvolgimento alle dinamiche di Industria 4.0, continuando la collaborazione avviata e mirando a essere un punto di riferimento affidabile per l'innovazione in Sicilia, soprattutto in questo momento difficile determinato dalla pandemia”.

“Artes 4.0 e il Digital Innovation Hub Sicilia – sottolinea Ignazio Infantino, Coordinatore delle attività di Artes 4.0 in Sicilia e componente del Comitato di coordinamento istituito dalla Regione Siciliana insieme a Paolo Dario (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) come Direttore scientifico, e a Nunzio Abbate di STMicroelectronics, Vicepresidente - si impegnano da oggi in maniera formale a lavorare insieme per supportare tutte le imprese siciliane, nei settori determinanti la nostra economia, attraverso una collaborazione per valorizzare ruoli e competenze e per orientare le nostre aziende verso l’ecosistema dell’innovazione, un ecosistema che vogliamo creare in Sicilia, grazie alla nostra presenza e ai nostri servizi basati su ‘Impresa 4.0’ che vogliamo siano sempre più pervasivi ed evidenti”.

