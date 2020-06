Auto danneggiate a San Jacopino, la denuncia dei residenti

Deflettori rotti durante la notte sulle auto in sosta in zona San Jacopino a Firenze in via Giuseppe Galliano.

La scorsa notte, intorno alle 3.40, è stato vandalizzato un taxi.Il proprietario è stato contattato dalla polizia giunta sul posto.

Il proprietario dell'auto racconta: "È l'ennesimo atto vandalico che viene effettuato nella zona, io sporgerò regolare denuncia e farò notare i continui atti vandalici ad auto e motorini che si verificano nella zona, solo negli ultimi 6 mesi ho contato almeno 6 compreso quello avvenuto a me di questi atti. È intollerabile che si verifichino tali atti nei confronti dei residenti. Sia verso auto private che verso auto adibite a servizio pubblico, in un periodo faccio notare in cui la situazione economica è drammatica e dove anche i residenti e cittadini devono essere tutelati".

L'uomo, residente a San Jacopino, si è rivolto al Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, che si è messo al lavoro per parlare con tutte le istituzioni sia comunali, che forze dell'ordine, per chiedere interventi e presenza sul territorio.