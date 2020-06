Precipitato da un parapetto, è stato portato d'urgenza in ospedale. Un 22enne è stato soccorso alle 4 di oggi, mercoledì 3 giugno, a Firenze. Il giovane è caduto dal ponte degli Alpini, vicino alla Fortezza da Basso, e ha fatto un volo di sei metri circa. Il 22enne, di origini bengalesi, è a Careggi e ha riportato una prognosi di trenta giorni. Indagini sono in corso per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto.