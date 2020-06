Cavalli via da Sesto, Nardella: "Operazione offensiva, sono al fianco dei lavoratori"

“L’operazione imbastita dalla nuova proprietà della Cavalli, il fondo Dubai Pramac Prosperties, dietro il quale non sappiamo quali capitali finanziari ci siano, è inaccettabile, offensiva e indegna di ogni principio giuridico e istituzionale”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella a proposito del presidio dei lavoratori contro la chiusura dello stabilimento di Sesto Fiorentino e il trasferimento della sede fiorentina a Milano.

“Siamo di fronte a 170 licenziamenti neanche tanto mascherati, decisi a tavolino - ha continuato il sindaco - che arrivano in un momento di crisi importante sia del settore dell’export che dell’economia in generale. Oggi più che mai sono al fianco dei lavoratori e dei loro rappresentanti e solidarizzo con il sindaco di Sesto Fiorentino”. “Non dobbiamo fermarci in questa battaglia di civiltà - ha aggiunto Nardella -, dobbiamo farlo per questi 170 lavoratori e per tutti gli altri di ogni settore dell’economia. Mi appellerò a tutte le autorità possibili per evitare questo scempio sociale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa