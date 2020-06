Chiede permesso di soggiorno ma aveva diverse condanne, arrestato

Questa mattina, 3 giugno, un 40enne marocchino si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pistoia perché doveva presentare la documentazione con la quale richiedeva un permesso di soggiorno. Come da normale procedura, il personale addetto allo sportello ha proceduto al suo fotosegnalamento con conseguente prelievo delle impronte digitali ed è stato proprio questo accertamento che ha consentito di scoprire che l’uomo, in passato, aveva utilizzato altre generalità con le quali aveva accumulato alcuni precedenti penali che erano sfociati in diverse condanne alle quali si era sottratto rendendosi irreperibile.

Una volta accertata la vera identità dell’uomo, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha interessato la Squadra Mobile che, effettuati gli ulteriori riscontri del caso, ha proceduto all’arresto in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze dovendo espiare la pena di anni 6, mesi 3 e gg. 18 di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti .

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Pistoia.