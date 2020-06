Il Comune di Pontedera ha pubblicato l'Avviso pubblico per la nomina dei rappresentanti del Comune di Pontedera all'interno di enti, aziende e istituzioni.

I requisiti e le modalità per proporre la propria candidatura si trovano qua.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 15 giugno.

