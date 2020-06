Covid-19, Stella (FI): "Pieno sostegno a rivendicazioni infermieri, Regione e Governo mantengano promesse"

"Pieno sostegno agli infermieri, e alle loro sacrosante rivendicazioni. Quaranta di loro hanno perso la vita per curare gli ammalati di Coronavirus in tutta Italia, e invece di ringraziarli, Governo e Regione Toscana li hanno dimenticati". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), che oggi ha portato la sua solidarietà alla categoria, durante il flashmob in piazza Duomo a Firenze, di fronte alla sede della Giunta regionale.

"A febbraio il Governo - ricorda Stella - aveva promesso agli infermieri un aumento di stipendio, diventato un bonus di circa 100 euro ad aprile, misure poi del tutto scomparse nel passaggio dalla bozza al Decreto Rilancio. La Regione Toscana dal canto suo ha dimenticato gli infermieri che si sono ammalati di Coronavirus sul lavoro, riconoscendo una premialità unicamente a chi poteva timbrare il cartellino ed escludendo chi era in malattia: sono criteri iniqui e irrispettosi per una categoria che tanto ha dato al Paese durante questa emergenza".

Fonte: Ufficio Stampa - Marco Stella