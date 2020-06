Covid-19, tutti guariti alla casa di riposo di Forcoli

La Fondazione Casa di Riposo della Parrocchia di San Frediano in Forcoli Onlus, l’Azienda Usl Toscana Nord ovest e il Comune di Palaia comunicano che l’Accordo in esecuzione dell’Ordinanza regionale No. 28 del 07/04/2020 per la trasformazione della struttura socio-sanitaria in “Struttura per ospiti non autosufficienti positivi al Covid-19”, sottoscritto in data 21.04.2020 tra la Struttura medesima e l’Asl e in scadenza al 07.07.2020 si è risolto anticipatamente in data 31.05.2020, vista la completa guarigione degli ospiti della casa di riposo.

Il percorso avviato nel mese di aprile con l’emergere dei primi casi positivi al Covid 19, è stato difficile e doloroso ed il superamento delle difficoltà è stato possibile grazie alla piena collaborazione tra Enti, alla costante presenza delle Istituzioni ed alla abnegazione del personale sia della Azienda Usl che della Fondazione per l’impegno e la professionalità dimostrata nell’affrontare questa emergenza.

Oltre agli Ospiti, anche gli operatori risultano tutti completamente guariti e di nuovo in servizio.

Gli Ospiti hanno ricominciato a uscire e i loro ritmi giornalieri stanno tornando alla normalità.

L’ASL ha provveduto alla sanificazione finale degli ambienti e la Fondazione è in attesa della definizione dei protocolli previsti dalla Regione per la regolamentazione delle visite dall’esterno in modo da riavvicinare le famiglie ai propri cari.

Fonte: Comune di Palaia