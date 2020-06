Dissesto dopo piena del Vingone, lavori da 100mila euro

Sono partiti i lavori per la sostituzione e l’adeguamento di uno scarico di un fosso dentro al torrente Vingone, alla confluenza con il fiume Arno, che aveva manifestato un dissesto, più precisamente un sifonamento, durante la piena del 17 novembre scorso. Il danno ha richiesto un intervento provvisorio che adesso viene sostituito con quello definitivo: verrà eseguito uno sbancamento di una porzione dell’argine e il suo ripristino contemporaneamente alla revisione della condotta che immette sul Vingone. I lavori eseguiti dal Genio Civile, e finanziati dalla Regione Toscana per 100.000 euro, termineranno entro il mese di giugno.

“Bene la partenza di questo importante intervento a salvaguardia dell’intera area e di tutta la città – ha dichiarato il sindaco Angela Bagni-. Ringraziamo il Genio e la Regione non soltanto per la partenza dei lavori nei tempi stabiliti ma anche per il celere intervento di messa in sicurezza, anche se provvisorio, dello scorso novembre".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa