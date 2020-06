Fase 2: protesta bus turistici e Ncc a Firenze

Manifestazione oggi a Firenze per una quindicina di bus turistici e oltre 200 rappresentanti di aziende di trasporto passeggeri. Piazzale Michelangelo è stato scenario della manifestazione organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del settore in questa fase.

L'iniziativa è stata indetta da un comitato spontaneo di bus turistici e Ncc.

Il settore in Italia conta circa 6.000 imprese bus, 30.000 aziende di Ncc a pieno regime, circa 60.000 autisti, 5.000 addetti per l'indotto. Per effetto dell'emergenza Coronavirus, lamenta il comitato, "le aziende si sono ritrovate sulla carta attive ma, di fatto, sono state fermate dalla totale mancanza di utenza". Fra le richieste delle imprese, ammortizzatori sociali per i lavoratori, abbattimento dei contributi, derubricazione delle imposte 2020, e un fondo di 500 milioni di euro da destinarsi ad interventi mirati a supportare il trasporto non di linea.