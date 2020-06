FdI-Cdx: "Barnini disorientata, ritrattati tunnel anti-Covid e assembramenti degli studenti"

A distanza di poche ore il Sindaco Barnini propone la creazione di un tunnel “Covid Free” con varchi sanificanti nel centro storico, dall’altro ipotizza un maxi assembramento per l’ultimo giorno di scuola di ragazzi e docenti all’interno dei parchi.

L’Amministrazione PD empolese è oggettivamente disorientata, in difficoltà ed in piena crisi di visibilità al punto che cerca la ribalta nei titoli dei giornali nazionali proponendo due modi di approcciarsi al Coronavirus totalmente opposti: stravolgere il centro storico sul modello di una base mobile militare con tanto di “Stargate anti - Covid” e assecondare da tempo teorie d’avanguardia sulla riapertura sperimentale delle scuole in piena fase 2 della pandemia senza spiegare come. Fortunatamente il Sindaco Barnini ha ritrattato entrambe le proposte dopo le innumerevoli proteste.

Entrambe le vicende si sono sviluppate tramite social e senza mai passare dal Consiglio Comunale, luogo sovrano della democrazia rappresentativa empolese, dove il Sindaco Barnini ha concesso un’illustrazione fumosa della “Nuova Era di Empoli in 5 punti” solo lo scorso 28 maggio.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli si unisce al richiamo dei Dirigente Scolastici degli Istituti Comprensivi, dei commercianti e dei cittadini empolesi che coralmente chiedono al Sindaco Barnini più concretezza e meno distrazioni dai veri problemi, ma soprattutto di destinare i capitoli di spesa del bilancio comunale ancora disponibili per ridurre ulteriormente le tasse per famiglie e imprese.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli