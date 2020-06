Uccise il figlio di un anno, confermati in appello 20 anni di pena

Rimane di 20 anni di reclusione la pena per Niccolò Patriarchi, 34enne che il 17 settembre 2018 a Scarperia uccise il figlio di un anno e tentò di fare lo stesso con la moglie durante una lite in famiglia. Il processo in appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado, con rito abbreviato. Per Patriarchi l'assoluzione è stata mantenuta dal primo grado per il tentato omicidio della figlia di 7 anni. Confermata anche la condanna al pagamento delle spese legali e di una provvisionale per complessivi 190mila euro.