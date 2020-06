Fiom Cgil Firenze: "Volentieri Pellenc Srl condannata per attività antisindacale"

Il Tribunale Ordinario di Firenze ha dichiarato l’antisindacalità della condotta tenuta dalla Volentieri Pellenc Srl, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di macchine per la viticoltura che tra la sede di Poggibonsi (SI) e lo stabilimento di Tavarnelle (FI) conta circa quaranta dipendenti.

Per dissuadere i lavoratori a partecipare all'assemblea convocata dalla RSU, l'azienda aveva affisso in bacheca un comunicato con il quale affermava che i dipendenti, se volevano, potevano non andare all'assemblea e lavorare. Inoltre il direttore dello stabilimento aveva partecipato all'assemblea ritenendo di averne diritto in quanto "normale lavoratore".

Il Tribunale ha ritenuto tali condotte antisindacali poiché tese a dissuadere i lavoratori dal partecipare all'assemblea e ad intimidirli durante la stessa.

Come organizzazione sindacale, dopo i ripetuti tentativi di aprire un confronto, non potevamo tacere tali atteggiamenti, così il nostro Segretario Generale, Daniele Calosi, ha deciso di denunciare ai sensi dell'ex art. 28 L.300/70, quanto stava accadendo.

Per Antonio Puoti della Fiom Cgil Firenze “Molti pensano che tali atteggiamenti siano relegati agli anni bui del diritto del lavoro, purtroppo ancora nel 2020 siamo costretti a dover utilizzare le aule dei tribunali per veder riconosciuti diritti ormai acquisiti da diversi decenni.

Nei prossimi giorni, insieme alla RSU, terremo un’assemblea con tutti i lavoratori della Volentieri Pellenc per illustrare gli esiti della vertenza, che ha visto vincere le ragioni del diritto contro la prepotenza dell’azienda.

Questa sentenza non è solo una vittoria dei lavoratori della Volentieri Pellenc, ma di tutto il mondo del lavoro, arrivata anche grazie al prezioso supporto legale dell'Avvocato Andrea Stramaccia dello Studio Bellotti. La Fiom-Cgil è da sempre impegnata in un costante tentativo di tutela ed estensione dei diritti di tutti: utilizzando principalmente la via del confronto leale e del dialogo, auspichiamo che in futuro questa via possa essere condivisa da tutti, anche dalla dirigenza della Volentieri Pellenc.”

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa