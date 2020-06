Firenze, Stella (FI): "Degrado Fortezza da Basso, siringhe ed escrementi ovunque"

"La situazione del degrado alla Fortezza da Basso è preoccupante, ha raggiunto livelli inaccettabili, e in vista della riapertura e dell'inizio della stagione estiva temiamo che potrà solo peggiorare. Escrementi e siringhe dappertutto, odori nauseabondi a pochi metri da dove passeggiano le famiglie e giocano i bambini, Oggi ho deciso di scrivere al sindaco Nardella e al presidente di Alia, perché la zona venga pulita e bonificata, e perché al contempo venga istituito un presidio fisso di forze dell'ordine nell'area interessata". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Stamattina siamo andati a fare un sopralluogo con diversi esponenti del Comitato Cittadini per Firenze - spiega Stella - e la situazione si è subito mostrata in tutta la sua gravità. Nella parte dietro la fontana, a ridosso delle mura rinascimentali della Fortezza, un tappeto di escrementi umani, vomito, fazzoletti e preservativi usati, e tante siringhe, anche sui vialetti di accesso al parco. Per non parlare dei bagni pubblici, chiusi e pieni di scritte. Il tutto, a pochi metri da un parco dove giocano i bambini, dove le famiglie e gli anziani passeggiano o leggono il giornale. Siamo sul retro del Polo fieristico fiorentino, vetrina della città: ci chiediamo cosa aspettino gli amministratori della città a ripristinare decoro e sicurezza".

Fonte: Ufficio Stampa