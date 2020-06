A piedi dopo il furto di televisori e vestiti: dopo la denuncia il fermo dell'auto

Un 38enne è stato denunciato dai carabinieri per il tentato furto di capi di abbigliamento e televisori dal centro commerciale Panorama a I Gigli di Campi Bisenzio. L'uomo era stato visto mentre cercava di nascondere delle casse acustiche e dei calzini, così da uscire senza pagare. L'episodio è stato notato dal personale di vigilanza, che ha poi allertato i carabinieri. L'uomo è stato fermato ed è stata rinvenuta la refurtiva. Le immagini di sorveglianza hanno testimoniato inoltre che il 38enne avesse portato via anche due televisori dal negozio. Gli apparecchi erano nascosti nella sua auto. Dopo la denuncia, anche l'auto dell'uomo è stata sottoposta a fermo amministrativo per un provvedimento pendente.