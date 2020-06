Riapre la Gerusalemme di San Vivaldo: le info da sapere

L’Amministrazione Comunale di Montaione, dopo questo difficile periodo di emergenza ha deciso di aprire al pubblico l’Ufficio Turistico e il complesso monumentale “La Gerusalemme di San Vivaldo”. Sarà una riapertura parziale, indispensabile per garantire la sicurezza di tutti.

L’Ufficio Turistico situato in Via Chiti 17-19, sarà aperto a partire dal giorno mercoledì 3 giugno con il seguente orario: dal Martedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Per info: turismo@comune.montaione.fi.it – tel. 0571/699255.

Al complesso monumentale “La Gerusalemme di San Vivaldo”, dal giorno giovedì 4 giugno si effettueranno visite guidate, alle Cappelle nei giorni di GIOVEDI’- VENERDI’ – SABATO – DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per piccoli gruppi, massimo 5 persone, su prenotazione. Orario previsto per le visite 15.00 - 16.00 – 17.00 - 18.00. La visita sarà gratuita.

Per le prenotazioni inviare una e-mail all’indirizzo turismo@comune.montaione.fi.it, o cultura@comune.montaione.fi.it, o telefonare ai seguenti numeri: 0571/699255 – 0571/699267.

Per accedere ai suddetti servizi è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale di m.1,8. Può entrare una sola persona alla volta.

Fonte: Comune di Montaione