I centri estivi Uisp ai tempi del coronavirus

Il comitato Uisp Empoli Valdelsa è in prima linea per garantire lo svolgimento dei centri estivi. Anche nell'estate che sta per cominciare, contraddistinta dalle nuove norme imposte dall'emergenza coronavirus, l'offerta Uisp è ricchissima e sarà organizzata su quattro progetti. Le proposte andranno avanti dal 15 giugno fino al 21 agosto con moduli di due settimane ciascuno, suddivisi tra mattina e pomeriggio, in modo da permettere al maggior numero di bambini possibile di frequentare i centri.

LE MISURE DI PROTEZIONE. Le nuove misure prevedono il distanziamento tra i partecipanti: le attività saranno studiate per garantire la distanza di due metri e per evitare il contatto tra i bambini e con gli operatori. Verranno in ogni caso privilegiate le attività all'aperto, anche se non mancheranno momenti di approfondimento in spazi chiusi e nella fattispecie in quattro scuole (le scuole dell'infanzia di Monterappoli e Granaiolo e in quelle primarie di Serravalle e di Pontorme). Sul fronte delle misure protettive il personale educativo sarà sottoposto a test sierologico e sarà quotidianamente controllata la temperatura. Il personale, inoltre, dovrà indossare la mascherina chirurgica, che sarà obbligatoria anche per i ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni. In ogni caso varranno le norme di igiene personale, in particolar modo il lavaggio delle mani. Mentre i locali e le attrezzature utilizzate saranno sottoposte a sanificazione secondo le direttive comunali e non sarà possibile per i bambini portare giochi da casa.

LE NOSTRE PROPOSTE. Quattro sono i progetti proposti: due rivolti alla fascia di età 3-6 anni e due alla fascia 6-11 anni.

I primi due, che sono stati intitolati “Giochi da Favola con Gianni Rodari” avranno come riferimento le scuole dell'infanzia di Monterappoli e di Granaiolo e saranno svolti solo in orario mattutino, dalle 8.30 alle 13.00. Attraverso le filastrocche e le fiabe dello scrittore i bambini saranno coinvolti in attività ludico-motorie e in laboratori di costruzione. Un percorso che permetterà ai partecipanti di riscoprire l'importanza della semplicità e della spontaneità del gioco e del movimento e che farà da contraltare al dilagare della tecnologia e dell'individualità che hanno caratterizzato la quarantena.

Gli altri due progetti, dal titolo “La città della fantasia - Gianni Rodari”, avranno come punto di riferimento le scuole primarie di Serravalle e di Pontorme. Sono previsti due moduli: uno mattutino dalle 8.30 alle 13.00 e uno pomeridiano dalle 14.00 alle 18.30. L'obiettivo è quello di far trascorere ai ragazzi momenti ludici attraverso l'esplorazione dell'ambiente, il gioco spontaneo e strutturato, l'utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura. Le proposte ruoteranno attorno alla figura di Gianni Rodari che vedeva il gioco come modalità di apprendimento, sperimentazione e crescita, grazie all'idea di poter scomporre e ricomporre tutto con la fantasia. I partecipanti esploreranno lo spazio urbano e sarà chiesto loro di ridisegnare la propria città in base alle proprie idee e alle esperienze che faranno durante il centro estivo.

INFORMAZIONI. Per i bambini di età superiore a 6 anni è necessario il certificato medico di idoneità all'attività fisica non agonistica. Ogni modulo si attiverà al raggiungimento di dieci

partecipanti per ciascun gruppo. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.uisp.it/empoli oppure telefonare al numero 0571/711533 o scrivere alla mail areagiovani.empolivaldelsa@uisp.it. Le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso il Comune di Empoli entro venerdì 5 giugno.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa