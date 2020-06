Il sindaco saluta Vincenzo Basile, presidente dei sottoufficiali della 46° Brigata Aerea

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha accolto oggi, mercoledì 3 giugno, a Palazzo Gambacorti il presidente dei sottoufficiali della 46° Brigata Aerea, il luogotenente Vincenzo Basile, che, dopo 43 anni di onorato servizio, lascia la Brigata per andare in pensione. Il Luogotenente era accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica (ANCRI), Mario Cervi. Dopo un breve scambio di doni, il Sindaco di Pisa, insieme al consigliere comunale Alberto Conversano, si è complimentato con Basile per la lunga carriera svolta al servizio della 46° Brigata Aerea e all'interno dell'ANCRI, che lo ha visto impegnato in numerose iniziative sul territorio e a favore della comunità, augurandogli il meglio per la sua meritata pensione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa