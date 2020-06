In stato di ebbrezza infastidisce i passanti e poi spintona i carabinieri

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un cittadino italiano di origini straniere che, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, dopo aver fatto abuso di sostanze alcoliche, aveva iniziato a infastidire gli avventori di un ristorante del centro di Montevarchi e alcuni passanti che hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri.

All’arrivo dei militari, prontamente giunti sul posto, si sono scatenate le ire del soggetto che ha da subito dato in escandescenza, minacciando i militari dell’Arma e spintonandoli con forza.

L’uomo, disoccupato e con diversi precedenti alle spalle, è stato quindi arrestato per l’ennesima volta dalle forze dell’ordine che già lo scorso anno lo avevano arrestato per ben quattro volte, due per rissa e resistenza a pubblico ufficiale e altre due per evasione dagli arresti domiciliari mentre lo avevano denunciato due volte per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche nel 2018 l’uomo era stato deferito tre volte dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno per furto, minaccia e per aver dichiarato una falsa identità ad un pubblico ufficiale. L’uomo, per l’ultimo arresto, è stato trattenuto in cella di sicurezza di Carabinieri, come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa di udienza direttissima, avvenuta in data odierna, al termine della quale è stato posto all’obbligo di firma giornaliero, con obbligo di permanenza notturna in casa.