Incontro tra docenti Unipi e giovani su 'Cos’è l’intelligenza, non solo artificiale'

“Cos’è l’intelligenza, non solo artificiale” è il titolo dell’incontro che si tiene giovedì 4 giugno, dalle ore 18, nell’ambito del progetto “Pensiamo insieme il futuro”, in cui quattro docenti dell’Università di Pisa dialogano con i giovani e con tutti gli interessati su temi di rilievo per la società. Al dibattito, a cui si può partecipare dal sito del progetto: http://pensiamoilfuturo.unipi.it/, intervengono i professori Ugo Borello di Biologia cellulare, Alfonso Maurizio Iacono di Storia della filosofia, Maria Antonella Galanti di Didattica e pedagogia speciale, Dino Pedreschi di Informatica.

Dalle ore 18 la diretta può essere seguita anche su YouTube e sul canale Facebook dell’Ateneo.

Partendo dall’affermazione del grande biologo e paleontologo Stephen Jay Gould che ha criticato la pretesa di ridurre l’intelligenza a un’entità da misurare, i relatori rifletteranno su cosa significa misurare l’intelligenza e su quale idea si ha di intelligenza quando si pensa di misurarla, arrivando ad analizzare il rapporto esistente tra intelligenza individuale e l’intelligenza collettiva, sia nella dimensione umana che in quella delle macchine.

Venerdì 5 giugno seguiranno altre due lezioni tenute da docenti dell’Università di Pisa nell’ambito del ciclo “Verso la maturità”, pensato per accompagnare gli studenti agli esami del quinto anno delle scuole superiori. Alle 14,30 Marco Stanislao Sozzi, professore di Fisica, parlerà de “Le equazioni di Maxwell allo snodo tra fisica classica e moderna”, mentre alle 15,30 Leonardo Pasquali, professore di Diritto dell’Unione Europea, discuterà di “L’Unione europea fra passato, presente… e futuro?”. Come sempre gli studenti e tutti gli interessati potranno interagire in diretta ponendo domande.

Fonte: Università di Pisa