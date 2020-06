Individuati i finalisti del premio letterario di CiviCa

La giuria ha individuato i finalisti, mentre i nomi dei vincitori saranno comunicati a settembre, in occasione della premiazione. Ad ogni finalista arriverà una comunicazione da parte della segreteria del premio.

“La prima edizione è andata molto bene – ha commentato l’Assessore alla Cultura Irene Padovani -, in tanti hanno partecipato anche da fuori Regione. Ringraziamo gli Amici di CiviCa per averci proposto questa bella iniziativa, che ci dà anche l’occasione per far conoscere la biblioteca, il nostro territorio e le tante opportunità che offre”.

In totale gli iscritti sono stati 227, di cui il 20% da fuori provincia e il 40% da altre Regioni. 104 sono gli iscritti alla sezione poesia, per un totale di 286 poesie, 123 ai racconti.

La cerimonia di premiazione, che è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, si terrà sabato 5 settembre a CiviCa. I testi di tutti i finalisti saranno pubblicati in un’antologia.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa