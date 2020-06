Lutto nella musica, è morta a Firenze Johanna Knauf

Lunedì 1 giugno è venuta a mancare a 66 anni Johanna Knauf. Cantante, direttrice d'orchestra e di coro, è scomparsa a Firenze, dove viveva da trenta anni. Nata a Coburgo (Germania), aveva studiato canto, pianoforte, direzione di coro e d'orchestra. Dal 1982 era diventata soprano solista, nel 1987 invece ha fondato il coro amatoriale Desiderio da Settignano.

Dal 1991 al 1998 aveva tra l'altro contribuito, in veste di direttore stabile, alla formazione e alla crescita dell'Insieme Vocale l'Homme Armé, uno dei gruppi più apprezzati nell'esecuzione di musica antica. Nel 2002 aveva riunito strumentisti, professionisti e non, in un'orchestra con sede sempre a Settignano, creando l'associazione Coro e Orchestra Desiderio da Settignano. Sono in molti a ricordarla sui social.