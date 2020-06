Mick Jagger cerca casa in Toscana per l'estate?

Mick Jagger in Toscana: l'ipotesi lanciata da calciomercato.com e rilanciata da altre testate riguarderebbe un soggiorno nell'area fiorentina per il leader dei Rolling Stones in vista dell'estate 2020. Si parla di una ricerca in gran segreto (ma non troppo se le voci fossero confermate) di una villa isolata, in zona Firenze. Non ci sono conferme della vicenda.

Mick Jagger non è l'unica popstar ad avere scelto la Toscana

Nota è la vicenda di Sting, che con la sua campagna ha una tenuta nel territorio di Figline e Incisa Valdarno. Meno conosciuta la vicenda di Mika, anch'egli accolto tra le braccia della Toscana. Il suo rifugio si troverebbe tra Scandicci e la Val di Pesa.