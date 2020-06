Dopo il lockdown, il Motocross a San Miniato riparte così

Il mondo del motocross, con una scrupolosa pianificazione e con le dovute cautele, prova a ripartire. Come altri circuiti anche il Moto Club Pellicorse ha riportato le moto in pista dopo il lockdown causato dal coronavirus.

Per quanto riguarda le gare, la Federmoto ha dovuto riprogrammare i calendari e adeguato i numerosi appuntamenti da qui al prossimo autunno, con una delle prove tricolori più attese, la categoria Prestige, assegnata al Moto Club Pellicorse per il prossimo 13 settembre, che vedrà scendere in pista alcuni dei migliori piloti del panorama nazionale e internazionale per un campionato che si svilupperà su quattro round così ordinati:



19 luglio 2020: Crossdromo Monti Coralli di Faenza (RA)

30 agosto 2020: Crossdromo Vinicio Rosadi di Castiglione del Lago (PG)

13 settembre 2020: Crossdromo Santa Barbara di San Miniato (PI)

11 ottobre 2020: Crossdromo Bartolomeo Tittoni di Cingoli (MC)

“Finalmente abbiamo riaperto la pista di Motocross – evidenzia il Presidente del MC Pellicorse Giorgio Sardi – restituendo al territorio, agli sportivi e agli appassionati un importante impianto, sempre frequentatissimo, per praticare gli allenamenti in tutta sicurezza. Facciamo appello a tutti i fruitori della pista affinché vengano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza e protezione per la salute di tutti: piloti, accompagnatori e staff. Siamo rimasti favorevolmente sorpresi dall’osservanza delle misure di distanziamento e delle regole in generale, non solo da parte dei piloti ma anche degli accompagnatori, meccanici, preparatori etc. Questo è il giusto approccio civico di quanti frequentano il nostro circuito”.

Dopo questi due fine settimana di allenamento, il Santa Barbara torna alla classica apertura del sabato, domenica e mercoledì, tempo permettendo.

Intanto il rombo dei motori ha finalmente interrotto il silenzio causato dallo stop da coronavirus: la riapertura dell’attività ha portato in pista alcuni piloti di interesse nazionale e tanti licenziati toscani per due weekend di allenamento sulle due ruote.

Fonte: Ufficio stampa