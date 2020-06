Pusher arrestati nel Pratese, spaccio anche sull'argine dell'Ombrone

Una coppia di origine marocchina è stata arrestata per spaccio dai carabinieri di Iolo, nel Pratese. C'era un giro di persone molto folto nei pressi dell'argine dell'Ombrone proprio a Iolo. Il pusher è stato bloccato dopo il terzo scambio avvistato dai carabinieri. 20 dosi e oltre 300 euro sono stati sequestrati. Invece a Montemurlo, in piazza dell'Università, il secondo spacciatore è stato bloccato mentre si infilava nelle mutande alcune dosi di hashish. A casa, durante la perquisizione domiciliare, sono saltati fuori 150 g di hashish e delle dosi di cocaina. Anch'egli è stato arrestato, si attende il processo per direttissima.