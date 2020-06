Riattivazione motoria post-Covid, video tutorial dalle fisioterapiste del Giovannini

In un video tutorial gli esercizi di riattivazione motoria per pazienti che hanno avuto infezione da Covid-19 e sono stati dimessi dalle strutture Low Care territoriali.

Il video è stato realizzato dal gruppo di fisioterapisti del Centro Socio Sanitario Giovannini coordinato da Catia Pierinelli.

La malattia ha imposto ai pazienti una lunga degenza ed un prolungato stato di allettamento che ha comportato ripercussioni a carico dell’apparato respiratorio e neuro-muscolo-scheletrico con conseguente perdita della massa muscolare.

I pazienti dimessi dall’ospedale, ma ancora positivi al Covid-19, sono stati accolti nella Palazzina Covid allestita al Misericordia e Dolce ed hanno effettuato un programma di riabilitazione motoria e respiratoria, sempre supportati dai fisioterapisti del Centro Giovannini che hanno seguito, durante il periodo di ricovero in questa struttura, oltre cinquanta pazienti.

Dopo il periodo di degenza e l’esito di due tamponi successivi negativi è stato disposto il loro rientro a casa. Si tratta di pazienti clinicamente guariti che devono ancora attendere quindici giorni per riattivare i programmi riabilitativi personalizzati in presenza.

Per aiutare i pazienti ad affrontare questo periodo “ponte” i fisioterapisti hanno realizzato un video con un breve programma di riattivazione motoria. In questa fase di convalescenza possono persistere sintomi come senso di fatica, difficoltà a camminare ed eseguire cambi di posizione, senso di affanno, dolori muscolari e articolari.

“L'esperienza del gruppo pratese, grazie ad una condivisione con tutti i fisioterapisti della ASL toscana centro, spiega Sandra Moretti, direttore della Struttura attività di riabilitazione funzionale - ha permesso di adottare soluzioni terapeutiche omogenee in tutto il territorio dell'Azienda nei pazienti post covid19 ed elaborare un documento "guida" per orientare le azioni di tutti i professionisti .”

Gli esercizi proposti nel video devono essere effettuati almeno cinque minuti anche per due volte al giorno ed è raccomandata la sorveglianza durante lo svolgimento del programma riabilitativo.

La riabilitazione per i pazienti guariti da Covid-19 e clinicamente stabili continua ad essere importante per migliorare la dinamica respiratoria, ripristinare le capacità motorie e favorire il recupero sul piano neuropsicologico.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa