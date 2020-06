Ripartenza, nasce Post@erisposta: si rinnova il servizio di AnciToscana

Nasce "Post@erisposta", lo spazio dedicato di Anci Toscana che rinnova e rafforza il servizio di assistenza ai Comuni su quesiti, dubbi interpretativi e problemi sulle materie di interesse degli enti locali. Un rilancio in linea con l'impegno straordinario dell'Associazione in questi difficili mesi di emergenza Covid19, in cui ai Comuni, ai sindaci e agli uffici, sempre in prima linea, sono stati garantiti in tempo reale assistenza, informazioni e sostegno.

"Abbiamo deciso di rilanciare il servizio già esistente di 'risposta ai quesiti' rafforzando le competenze professionali, semplificando le modalità e accelerando le risposte; un nuovo spazio ad hoc sul nostro sito, che tutti potranno poi condividere, - spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - E questa nostra attività si integrerà con quella che Anci presenterà a livello nazionale".

Ai Comuni basterà cliccare sullo spazio dedicato alle domande per inviare i quesiti on line e poi visualizzare le risposte, pubblicate per argomento, elaborate dai tecnici e i professionisti di Anci Toscana. L'obiettivo è anche quello di consolidare e condividere il bagaglio di saperi, soluzioni e buone pratiche delle amministrazioni comunali toscane.

Il link del nuovo spazio è https://ancitoscana.it/postaerisposta