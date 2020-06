Scritta antisemita su un muro di una casa a Montespertoli. Il sindaco: "Non faremo finta di nulla"

La scritta "Ebrei" con agli estremi una svastica e un fascio littorio è stata rinvenuta sul muro di un'abitazione del piccolo borgo di Montegufoni a Montespertoli. A darne notizia è stato il sindaco sulla sua pagina facebook dove ha postato anche la foto: "Fa molto male vedere una scritta del genere nel mio e nostro paese. Se chi ha fatto questa scritta pensa che faremo finta di nulla si sbaglia. Chi ha fatto questa scritta ci ha solo ricordato che il nostro impegno antifascista e antirazzista non deve rallentare ma deve essere ancora più forte. Chi ha fatto questa scritta sappia che ancora di più oggi sentiamo come dovere morale ed etico quella di combattere chi pensa di riaffermare certe ideologie. Tra qualche ora quella scritta non ci sarà più, il nostro impegno per combattere l'antisemitismo, il razzismo, l'ideologia nazifascista invece ci sarà sempre".

La scritta è stata trovata nel pomeriggio proprio in Via Montegufoni. I proprietari faranno formale querela per diffamazione razziale.