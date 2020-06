Stadio, Forza Italia: "Vincono Rocco e tifosi. Sconfitta per immobilismo PD e Nardella"

Forza Italia interviene di nuovo sul tema stadio dopo le parole di Dario Nardella in conferenza stampa. “Tanto fumo e poco arrosto. Nardella dice di voler parlare attraverso i fatti ma quali fatti? Le chiacchiere forse, da dieci anni ad oggi” dichiarano i deputati azzurri Stefano Mugnai ed Erica Mazzetti e Jacopo Cellai, Capogruppo a Palazzo Vecchio. “Nardella dice di non avere ‘nessuna invidia’ per eventuali altre scelte da parte della Fiorentina. Dal sindaco ci aspettavamo risposte non proclami e altre ovvietà, non può certo lui vincolare un imprenditore a determinate scelte. Un imprenditore deve essere lasciato libero di investire dove voglia. Incredibile ma vero, pur non pronunciando mai la parola “Campi Bisenzio” Nardella dopo aver detto e sostenuto che la Mercafir fosse l’unica opzione, ha fatto inversione a U. Per quanto riguarda le parole sul Franchi, corredate da un utile spiegone di diritto amministrativo, ci fa piacere che il PD si sia reso conto che si debba preservare l’impianto. L’allora PDL già nel 2011 presentò un progetto per la riqualificazione del Franchi che fu bocciato da tutto il PD ivi compresi Nardella e Pierguidi”.

Fonte: Forza Italia Toscana