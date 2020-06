Ubriaco picchia la compagna e rompe il naso al figlio 17enne di lei

Ha picchiato a sangue la convivente di 50 anni, afferrandola per il collo, dopo aver rotto il naso al figlio 17enne della donna e aver preso a sassate la sua abitazione. L'uomo, un 38enne romeno, è stato arrestato dai carabinieri di Carrara. L'uomo, tornato a casa ubriaco, ha litigato con la donna che, per paura di essere picchiata, si era chiusa in casa con il figlio telefonando ai carabinieri. Il 38enne ha iniziato a prendere a sassate la casa per rompere il vetro di una finestra, poi è entrato forzando la porta d'ingresso. Ha prima preso di mira il figlio, colpendolo ripetutamente a pugni con una violenza tale da procurargli la frattura del setto nasale e dello zigomo, poi si è scagliato sulla odnna che nel frattempo si era chiusa in bagno con una mazza da baseball. L'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio. La donna è stata subito trasportata in ospedale insieme al figlio 17enne, mentre il 38enne è stato arrestato per maltrattamenti, oltre che per violenza sessuale continuata e lesioni aggravate a minore.