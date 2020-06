Ultimo giorno di scuola, Barnini risponde ai dirigenti empolesi: "Dispiacere e delusione"

"Non posso non esprimere dispiacere e delusione. Come spesso accade si preferisce nascondersi dietro la difficoltà di fare le cose invece di mettersi a lavorare insieme per risolvere i problemi. Anche perché non si capisce perché qualcuno (vedi Montespertoli) riesce a farlo e per qualcun altro è impossibile. Il mio appello lo rivolgo agli insegnanti che tanto hanno dato ai propri ragazzi. Se non è possibile farlo nell'orario scolastico sentitevi con i genitori e avanzate proposte alternative. Noi ce la metteremo tutta per aiutarvi ad organizzare. Perché se come si dice anche in questo comunicato la scuola è relazione e comunità non ci si può sempre fermare di fronte al binomio burocrazia e responsabilità", così il sindaco di Empoli Brenda Barnini in riferimento alla nota dei dirigenti scolastici dei due istituti comprensivi di Empoli che hanno criticato la proposta del primo cittadino di rendere disponibili i parchi pubblici per svolgervi l'ultimo giorno di scuola.