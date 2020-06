Vendeva tartarughe protette senza autorizzazione: sequestrati 8 esemplari di Testudo Hermanni

I militari specializzati del Nucleo CITES dei carabinieri forestali di Firenze, coadiuvati dai colleghi di San Marcello Pistoiese, si sono recati presso l’abitazione di un pistoiese 35enne presso cui hanno rinvenuto e sequestrato 8 esemplari di Testudo Hermanni che lo stesso deteneva a fini commerciali. Gli animali, in buono stato di salute, appartengono infatti ad una specie in via di estinzione protetta dalla normativa internazionale, che ne vieta il commercio senza un’apposita documentazione che ne attesti la nascita in cattività (certificato Cites).

L’attività di contrasto al commercio illegale di flora e fauna a rischio di estinzione nasce dall’attento monitoraggio che l’Arma dei carabinieri, nelle sue varie componenti, svolge su tutti i mercati fisici e, come in questo caso, presenti in internet, ove erano stati per l’appunto messi in vendita alcuni esemplari di questa specie protetta.

Il commercio senza certificato Cites è un reato sanzionato dall’art. 1 comma1 lett. f) della L. 150/92 che prevede l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila. Ogni nascita in cattività di esemplari di tartaruga terrestre deve essere denunciato entro 10 giorni dall’evento ai Nuclei CITES dei Carabinieri e marcato con microchip entro un anno . La mancata denuncia di nascita è un illecito previsto dall’art. 8-ter comma 1 della l.150/92 che punisce il contravventore con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000