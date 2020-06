Vertenza Cavalli, il sindaco Falchi in presidio con i lavoratori

l sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha preso parte questo pomeriggio al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Cavalli che si sta tenendo in queste ore a Firenze, di fronte alla Fortezza da Basso.

“È doveroso essere qui oggi, con le lavoratrici e lavoratori della Cavalli che da mesi aspettano di conoscere dall’azienda le reali intenzioni per il rilancio - afferma il sindaco - L’unica certezza è il trasferimento di 170 persone a Milano, senza che si conoscano il piano industriale e le reali intenzioni della proprietà. Più passa il tempo e più si concretizza la sensazione di avere davanti 170 licenziamenti mascherati, una prospettiva che lede la dignità dei lavoratori e danneggia il nostro territorio. Chiediamo chiarezza, serietà e rispetto per queste donne e questi uomini, le cui competenze hanno permesso alla Cavalli di diventare uno dei marchi di moda più noti al mondo. A Confindustria Firenze, nel rispetto dei ruoli, chiediamo di attivarsi presso il suo associato, evidenziando e sottolineando l’importanza che avrebbe per il nostro territorio il mantenimento di questa realtà produttiva”.

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa