Workshop di studio dello scenario di mobilità in area fiorentina aperto a tecnici e uditori

Il gruppo tecnico di ricerca “Mobilità sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina” terrà un workshop su piattaforma Google Meet il giorno venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 15.30 alle ore 19.00. L’oggetto dello studio collettivo sarà quello di fare un aggiornamento dello scenario della mobilità nell’area metropolitana fiorentina.

L’incontro è volutamente aperto a tecnici e cittadine/i interessati per condividere il lavoro in fieri e per stimolare un dibattito su un tema oggetto di molte polemiche, ma di scarsi approfondimenti urbanistici. Saranno graditi contributi che possano rendere più completo possibile lo scenario di studio in base al quale proporre soluzione trasportistiche, puntando soprattutto su trasporto pubblico, riuso e riqualificazione dell’esistente, mobilità dolce.

Il workshop è organizzato dal gruppo GMSAFI/LAPEI dell’Università di Firenze, coordinato dal professor Alberto Ziparo con la collaborazione di Tiffany Geti, Alessandro Pecchioli e Letizia Recchia.

Chi volesse connettersi usi il seguente link: meet.google.com/ifn-pvhi-svf , oppure connessione via telefono: +1 415-862-0990 PIN: 601 260 612#

Per chi avesse necessità di assistenza prima e/o durante il convegno, si può mettere in contatto con la dottoressa Tiffany Geti ai seguenti recapiti email: tiffany.geti@unifi.it - telefono: 338 6848912 (anche Whatsapp per ulteriori assistenze in tempo reale durante il meeting).

Gruppo di ricerca “Mobilità sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina”

(GMSAFI/LaPEI-Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti-Unifi, Comitato Lungarno del Tempio, Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Comitato No Tunnel TAV Firenze, PAP Firenze e Bagno a Ripoli)

Note tecniche di comportamento durante il meeting:

I partecipanti non relatori sono pregati di disattivare il microfono onde evitare la creazione di interferenze acustiche, fruscio, eco o altri disturbi all’audio; I partecipanti che intendono intervenire possono scrivere in chat prenotandosi o, quando viene lasciato lo spazio di intervento, possono autonomamente riattivare il microfono e prendere la parola; Durante la presentazione con condivisione dello schermo da parte dei relatori, audio e webcam dei partecipanti dovranno rimanere disattivate per non sovraccaricare la linea; Qualora il numero di partecipanti fosse elevato e la linea risultasse instabile, sarà chiesto cortesemente di disattivare i video e di riattivarli allorquando il partecipante prenderà la parola e farà un suo intervento; È possibile utilizzare la chat per necessità tecniche o per porre quesiti durante la presentazione dei relatori. Queste saranno poi riproposte a termine della presentazione nei momenti dedicati alla discussione collettiva. È possibile che alcuni utenti – nonostante il link - necessitino di preventiva autorizzazione per partecipare al meeting. Tale autorizzazione sarà data dalla Dott.ssa Tiffany Geti, organizzatore su meet dell’evento, a partire dai 15 minuti prima dell’inizio del seminario.

Fonte: Ufficio Stampa