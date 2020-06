Lavorava in modo irregolare, senza tutela in caso di incidenti sul lavoro, in quanto privo dell'iscrizione Inail. Un uomo è finito nei guai nella Valdichiana senese. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Siena, che provvederà a comminare una sanzione.

La posizione irregolare individuate è stata partecipata al competente ufficio Inail per gli adempimenti previsti.