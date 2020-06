Alia, anche a Prato riparte la consegna di contenitori e sacchi agli Infopoint

Da domani, venerdì 5 giugno, è nuovamente possibile accedere agli Ecocentri di Alia Servizi Ambientali SpA anche per ritirare le attrezzature per la raccolta porta a porta, oltre che per il conferimento rifiuti. Il Comune di Prato ha messo a disposizione i punti di distribuzione sacchi e contenitori, per la raccolta portata a porta, tramite gli infopoint presenti presso le 4 sedi comunali di Galcetello, I Lecci, Centro Storico, San Paolo, senza prenotazione.

Da oggi, 4 giugno, per prenotare l’accesso a Paronese, sia per le attrezzature che per l’accesso all’isola ecologica, è necessario contattare il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

Vista l’eccezionalità della situazione attuale, sarà possibile continuare ad utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti ancora per tutto il periodo estivo. Pertanto, Alia invita i cittadini a prenotare l’accesso e recarsi, almeno in questo primo momento, ai punti di distribuzione per ritirare i contenitori, fondamentali per esporre con raccolta porta a porta.

Sia per gli Ecocentri, che per gli InfoPoint, è consentito l’ingresso ad una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina (per gli Ecocentri è necessario avere anche un proprio gilet ad alta visibilità). Gli utenti possono consultare gli orari di apertura, le corrette ubicazioni degli Ecocentri e degli infopoint ed i materiali conferibili sul sito web, www.aliaserviziambientali.it.

Inoltre, per rispondere alle numerose richieste e necessità della cittadinanza, è attiva anche la APP per prenotare gli accessi agli Ecocentri ed Infopoint di Alia sulla piattaforma UFIRST, accessibile a questo link https://www.ufirst.com/it/florence/services. Tutti i punti di consegna ed accesso al conferimento di Alia saranno prenotabili entro pochi giorni nella sezione “Servizi” della APP, consultabile dopo avere selezionato il comune di interesse. Sarà così possibile prenotare l’accesso in modo autonomo entro i 7 giorni successivi.

Fonte: Ufficio Stampa Alia Servizi Ambientali SpA