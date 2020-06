Borgo San Lorenzo: il Comune organizza i "Saluti al Parco" per gli alunni delle ultime classi

Dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi che chiudono un ciclo di studi di salutarsi dal vivo, insieme ai loro insegnanti: con questo scopo l’Amministrazione di Borgo San Lorenzo ha organizzato, nel Parco di Villa Pecori Giraldi, momenti di incontro per le classi dell’ultimo anno della Primaria, della Secondaria di primo Grado e per i bambini che concludono il ciclo della scuola dell'Infanzia.

“Riaprire tutte le scuole solo per un giorno, l'ultimo, a mio avviso rischiava di essere un'azione poco gestibile - afferma il Sindaco Paolo Omoboni – Questo è, invece, il momento in cui tutti noi sentiamo il bisogno di concretezza e di prospettive realizzabili. Abbiamo così valutato l’importanza di dare ai ragazzi che il prossimo anno cambieranno scuola, e quindi i loro compagni di banco, la possibilità di salutarsi, anche per pochi minuti, a distanza e in totale sicurezza, ma guardando negli occhi gli amici di classe e gli insegnanti che li hanno affiancati nel loro percorso”.

Nasce da questa volontà, che accoglie anche la richiesta di molti genitori, l’idea di organizzare un momento simbolico di saluto, in tempi e spazi extra scolastici, al parco di Villa Pecori Giraldi con la garanzia e la tutela dell'Amministrazione comunale.

Sabato 13 giugno per le classi quinte della scuola primaria, domenica 14 per le classi terze della secondaria di primo grado e sabato 27 per le classi dei cinque anni della scuola dell'infanzia, saranno messe a disposizione le zone del Parco della Villa, secondo un calendario prestabilito, affinché ogni bambino, ragazzo o docente venga accolto in totale sicurezza.

“Abbiamo tutti vissuto quel misto di emozioni quando si lascia una scuola e ci si prepara ad affrontarne un'altra – conclude il Sindaco –, offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di salutarsi, di concludere formalmente un percorso, è un atto dovuto”.

Sul sito del Comune di Borgo San Lorenzo è possibile trovare le informazioni e il calendario:

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/scuola-saluto-nel-parco

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa