Cambio di testimone nel gruppo Consiliare Lega a Castelfiorentino

Sarà Carlotta Paolieri, studentessa ventitreenne all’università di Firenze, a sostituire Stefano Paesano in Consiglio Comunale che ha rassegnato le dimissioni giovedì scorso in seguito a sopravvenuti progetti e investimenti che lo vedranno spesso all’estero.

Universitaria in Storia, concilia lavoro occasionale e passione politica.

Già attivista ai banchini da oltre un anno, tesserata da due anni, tra i primi a presentare la propria candidatura nella Lista Lega alle scorse amministrative è animata da entusiasmo, partecipazione e determinazione, elementi che porteranno un contributo prezioso al lavoro del gruppo Consiliare dei prossimi quattro anni.

Susi Giglioli Capogruppo: Carlotta entra in Consiglio comunale in virtù della rinuncia di candidati precedenti in ordine di preferenze ma sulla considerazione congiunta e condivisa che i rinunciatari non sarebbero potuti essere partecipi e presenti allo stesso modo per impegni di lavoro o familiari. Sono certa che la scelta del nuovo consigliere sia stata operata con la massima attenzione per garantire la più attiva rappresentanza che i cittadini ci hanno delegato. Ringrazio Stefano Paesano per il contributo che ha fornito a questo gruppo Consiliare e al dibattito politico di Castelfiorentino.

Carlotta Paolieri: Sono molto onorata e emozionata di poter rivestire questo ruolo istituzionale come consigliere di opposizione a Castelfiorentino. Ho sempre desiderato essere un mezzo di istanza popolare nell'ambito comunale e a questo dedicherò tutta la mia attenzione in quello che credo sia anche un percorso di crescita. Mi ritrovo nei valori politici della Lega che mi impegno, in questa sede, a rappresentare. Ringrazio coloro che hanno rinunciato a questo incarico, dando invece a me la possibilità di poterlo rivestire con la mia più totale disponibilità.

Stefano Paesano: I progetti che sto sviluppando insieme ai miei figli richiedono un impegno più assiduo pertanto la mia presenza in Italia, per periodi più o meno lunghi, non potrà più garantire la continuità politica.

" Nel salutare l'amico Paesano, persona politicamente ed intellettualmente sempre onesta ed augurargli buona fortuna per la sua attività imprenditoriale, non posso che rallegrarmi dell'elezione di una giovane donna dinamica che sono sicuro porterà un forte contributo nel suo territorio. Carlotta è la riprova che la Lega promuovere sul territorio una classe di giovani amministratori preparati e capaci. Credo che a Castelfiorentino ci sia veramente un gruppo consigliare eccellente". Dichiara Alessandro Scipioni segretario provinciale della Lega

Fonte: Gruppo Consiliare Lega Castelfiorentino