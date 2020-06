Chiude Agenzia delle Entrate a Volterra, Fondazione Cr mette a disposizione i suoi locali

L’emergenza coronavirus oltre a provocare uno tsunami sanitario ed economico ha recato gravi disservizi degli uffici pubblici che in gran parte dei casi permangono, dando luogo a situazioni spiacevoli per i cittadini e mettendo in discussione quell’offerta di servizi che conferisce dignità, efficienza e sicurezza ad un territorio.

Risulta che ad oggi l’Agenzia delle Entrate di Volterra sia chiusa. Il blocco iniziato lo scorso marzo per il Covid-19 continua per l’impossibilità di assicurare nella sede della città etrusca il distanziamento sociale e garantire così la tutela della salute di lavoratori ed utenti. Mentre le sedi di Pisa e Pontedera sono aperte al pubblico secondo orari stabiliti. Quindi i cittadini per le pratiche che non si possono espletare in via telematica, devono necessariamente recarsi a Pontedera in quanto ufficio più vicino.

“La condizione di chiusura prolungata della sede volterrana deve essere risolta - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - non vorrei che in questa scarsa attenzione al nostro territorio si percorresse la strada dei tagli, come si è già fin troppo visto in passato anche riguardo al ridimensionamento dell’Ospedale civile cittadino, portato avanti con decisioni e scelte messe ora in discussione dalla Corte dei Conti. L’amministrazione pubblica deve intervenire in merito a questa chiusura - continua - e non trincerarsi dietro scuse ma assicurare a questo territorio pari servizi e pari dignità rispetto agli altri. La nostra Fondazione per affrontare questa emergenza - conclude Pepi - può mettere a disposizione uno dei suoi locali per ospitare temporaneamente l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ”.

Fonte: Ufficio Comunicazione Fondazione CRV