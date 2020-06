Debutta il mercato settimanale alle Fornaci di Pistoia

Stamani primo giorno per il mercato settimanale in piazza Nelson Mandela alle Fornaci, ideato e promosso dal Comune di Pistoia. Presenti anche il sindaco Alessandro Tomasi e l'assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti.

Il mercato è formato da dodici banchi e si svolgerà ogni giovedì dalle ore 8 alle 13, in via sperimentale per un anno. I posteggi, di 35 metri quadrati ciascuno, sono suddivisi in sei banchi di generi alimentari e altri sei di generi non alimentari.

Questo progetto ha due obiettivi principali. Uno riguarda la valorizzazione e riqualificazione delle aree periferiche, come Le Fornaci. L'altro è rappresentato da un'attenzione alle medie e piccole imprese perché si tratta di un’opportunità in più per quanti lavorano nell’ambito del settore dei mercati.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa