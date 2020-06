Estate in Sibolla: gli eventi alla Riserva naturale di Altopascio

#IoScelgoAltopascio e visito la Riserva naturale del Lago di Sibolla! Si chiama così il calendario di iniziative nell’area del Sibolla, organizzate, su prenotazione, dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione Natura di mezzo, per i mesi di giugno e luglio. Un programma variegato di appuntamenti, laboratori didattici e visite guidate nell’area protetta - situata a pochi passi dal centro storico della cittadina di Altopascio -, divenuta riserva naturale nel 1996 e sito di importanza internazionale come habitat per gli uccelli acquatici.

“L’attività di promozione, valorizzazione, riscoperta, manutenzione e pulizia della Riserva naturale del Sibolla non si ferma - spiega il vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci -. Riscoprire e vivere la natura, con tutte le precauzioni, permetterà a ogni cittadino, grande o piccolo, di trascorrere del tempo all’aria aperta, di conoscere questo gioiello di biodiversità, entrare in contatto con ambienti palustri, naturalistici e faunistici davvero eccezionali e di farlo accompagnati da guide ambientali, per conoscere ogni dettaglio di questa oasi speciale, da conservare, tutelare e valorizzare al meglio. Questo è ciò che facciamo dall’inizio e che continueremo a fare”.

IL PROGRAMMA. Il Lago di Sibolla è un gioiello della natura, al suo interno si possono scoprire gli habitat tipici delle zone umide passeggiando lungo il sentiero che non presenta particolari difficoltà. Il Centro Visitatori e lo spazio esterno adiacente permettono l’organizzazione di laboratori didattici e attività legate all’educazione ambientale per grandi e piccoli.

Sabato 6 e 13 giugno sono previste visite guidate su prenotazione (max 12 persone per gruppo) dalle 16 alle 19. Ancora visite guidate anche per sabato 20 e 27 giugno (sempre su prenotazione), con orario 18-21. Per quanto riguarda il mese di luglio, invece, verranno inaugurati anche le visite guidate e i laboratori per i bambini, dagli 8 ai 12 anni: l’appuntamento è per tutti i giovedì di luglio (2, 9, 16, 23 e 30). Sabato 4 luglio, infine, tornano le visite guidate per grandi e piccoli, con orario 19-22.

Per partecipare a una di queste giornate è necessario prenotarsi, al numero 3386553603 o per email: naturadimezzo@gmail.com.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa