Festa Unicorno 2020, i motivi dell'annullamento

Nei giorni scorsi ci sono arrivate tantissime richieste di informazioni sullo svolgimento della Festa dell’Unicorno 2020, e abbiamo cercato di dare una risposta più chiara possibile. Abbiamo sempre sostenuto che un evento come il nostro, dovrebbe svolgersi unicamente in condizioni di totale sicurezza e oggi a maggior ragione nel pieno rispetto delle normative aggiornate dagli ultimi decreti sull’emergenza covid-19.

In un momento in cui i nostri commercianti e le strutture ricettive sono in ginocchio, prima di arrivare alla cancellazione dell'evento, abbiamo ritenuto opportuno aspettare fino a questo momento, anche per verificare l’andamento dei contagi e capire se per eventi di questa portata esiste un futuro, magari adottando un protocollo di sicurezza specifico a garanzia della salute dei visitatori e degli operatori.

Ieri sera abbiamo “telematicamente” riunito tutto lo staff, che ormai da 15 anni mette tutta la propria passione nella costruzione della Festa dell’Unicorno, e abbiamo analizzato la situazione attuale, valutando tutti gli aspetti da quelli logistici a quelli artistici.

Abbiamo infine unanimemente concordato, che ad oggi non esistono le condizioni di sicurezza per poter organizzare un evento di questa portata, e per questo motivo riteniamo opportuno annullare l’edizione 2020 della manifestazione.

Pensiamo che, soprattutto per senso responsabilità verso il pubblico stesso e per la popolazione della Città di Vinci, sia giusto rimandare l’evento direttamente a Luglio 2021. Lo spostamento in un altro periodo, diverso dal consueto, non garantirebbe infatti condizioni meteo favorevoli e per questo potrebbe compromettere ulteriormente il futuro dell’evento.

È stata una scelta sofferta, specialmente pensando alle decine di migliaia di persone che ogni anno affollano il borgo, ai colori, alle risate e alla gioia che ormai da 15 anni ci accompagnano e ci permettono di rendere vivo il nostro sogno e quello di tutti gli appassionati di fantasy in Italia. Sofferta pensando anche alle realtà economiche di Vinci e di tutto il circondario, che beneficiano da sempre dei numeri importanti che la Festa dell’Unicorno garantisce ogni anno.

L’abbiamo fatta però, credendo fortemente che sia soltanto un nuovo inizio e sicuri che nel 2021 ci saranno le condizioni per far svolgere tutto nel migliore dei modi, con i concerti, spettacoli e attrazioni a tema fantasy, che da sempre ci rendono un evento unico nel panorama italiano dei festival.

Fonte: Festa dell'Unicorno