Firenze, Stella (FI): "Comune riapra e sanifichi giardini via Toscanini e via Castelnuovo, erba alta e degrado"

"Stamattina, insieme ad alcuni esponenti del locale comitato di quartiere, siamo stati a visitare i giardinetti di via Toscanini e via Castelnuovo Tedesco, in zona Novoli. Si tratta di quattro piccoli parchi molto utilizzati dagli abitanti del quartiere, ma che sono ancora chiusi e versano in condizioni di degrado inaccettabili: il Comune intervenga e operi per un ritorno alla normalità". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), a seguito dell’ispezione di stamani.

"I giardini vanno riaperti subito - chiede Stella -. La gente del rione non ha dove andare a prendere il fresco e svolgere attività all'aria aperta. Prima di tutto il Comune e il Quartiere 5 devono tagliare l'erba e poi sanificare gli spazi verdi. Nel parco in fondo a via Castelnuovo Tedesco, sotto alla struttura coperto, dormono degli extracomunitari, che entrano scavalcando la recinzione, come abbiamo visto con i nostri occhi. Il sindaco e il Presidente di Quartiere prendano immediatamente provvedimenti e restituiscano agli abitanti di Novoli queste importanti aree pubbliche".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella