Incidente sull'Appennino Pistoiese, ferito 73enne

Un 73enne è rimasto ferito dopo un incidente a Valle del Reno, sull'Appennino Pistoiese. L'uomo era alla guida della sua auto lungo via Modenese quando ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Non si conoscono le cause dell'incidente ma potrebbe aver influito il maltempo.

Il 73enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari inviati dal 118. È stato aiutato a uscire dall'abitacolo e portato in codice giallo in ospedale a Pistoia. Sul posto anche i carabinieri.